2023/04/29 | 01:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ggjyB62tC4c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحمد المبرقع: ليس هناك نقاشات حول رفع الحظر عن الملاعب وهو بحكم المرفوع) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أحمد المبرقع: ليس هناك نقاشات حول رفع الحظر عن الملاعب وهو بحكم المرفوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).