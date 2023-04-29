"الدعم السريع" تعلن السيطرة على 90٪ من الخرطوم.. والجيش: قوات "حميدتي" ترتكب جرائم إرهابية

2023/04/29 | 01:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان، الجمعة، في بيان، أنها تسيطر على أكثر من 90 % من ولاية الخرطوم.

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