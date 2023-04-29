 العرض الثالث والأخير للاستحواذ على مانشستر يونايتد 

2023/04/29 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,- (أ ف ب) – تقدم المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بعرض ثالث وأخير لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، وفق ما أفادت مصادر وكالة فرانس برس الجمعة.ويخوض الشيخ جاسم حرب مزايدة مع الملياردير البريطاني جيم راتكليف، بعدما برزا كمنافسين رئيسيين لشراء “الشياطين الحمر” من عائلة غلايرز الأميركية.[…]

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