دورتموند يتعثّر ويفتح باب الصدارة لبايرن في الدوري الألماني

2023/04/29 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP لاعبا بوروسيا دورتموند الإنكليزي جود بيلينغهام (يسار) والعاجي سيباستيان هالر خلال المباراة مع بوخوم في الدوري الألماني لكرة القدم.28 نيسان/أبريل 2023 بوخوم (ألمانيا) (أ ف ب) – فتح بوروسيا دورتموند باب صدارة الـ”بوندسليغا” لغريمه بايرن ميونيخ، بتعثره مع مضيفه بوخوم 1-1 الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني في كرة […]

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