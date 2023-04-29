صحيفة بريطانية تشيد بتفوق مسلسلين لمنصة1001 العراقية على الدراما المصرية والسورية

2023/04/29 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – الزمان نال عملان دراميان عراقيان اهتمام الجمهور العراقي والعربي في منافسات العروض التلفزيونية في شهر رمضان، فيما وصفت صحيفة Middle East Eye مسلسلين عراقيين هما ” اقتحام” و” بغداد الجديدة” انتجتهما منصة 1001 العراقية وعرضتهما أيضا قناة الشرقية بأنهما علامتان متفوقتان بين الاعمال الرصينة الى جانب اعمال تونسية وجزائرية.واعتبرت الصحيفة ان أعمال […]

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