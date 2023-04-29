2023/04/29 | 02:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 26fRK1Rz5lk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أتوقع أن تمرر الموازنة منتصف الشهر القادم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أتوقع أن تمرر الموازنة منتصف الشهر القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).