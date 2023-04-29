2023/04/29 | 02:27 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون فيدراليون إنه من المقرر أن تهبط رحلتان کنديتان للإجلاء في الخرطوم في وقت متأخر من يوم الجمعة، بعد إلغاء طائرتين جويتين لإجلاء الكنديين.حيث واجهت إحدى رحلات الإجلاء الكندية المخطط لها من السودان مشاكل ميكانيكية يوم الجمعة في دولة جيبوتي المجاورة.أكدت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، حل المشكلة منذ ذلك الحين.ولم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إلغاء طائرتين جويتين لإجلاء الكنديين من السودان لهذه الأسباب شبكة القيقب الدولية.

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