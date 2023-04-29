مسؤول إسرائيلي: حزب الله وراء انفجار قنبلة في البلاد الشهر الماضي

2023/04/29 | 02:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي، تساحي هنجبي، الجمعة، إن حزب الله اللبناني كان وراء هجوم نادر بقنبلة مزروعة على جانب طريق الشهر الماضي، مما أدى إلى إصابة قائد سيارة في شمال إسرائيل.

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