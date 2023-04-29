2023/04/29 | 02:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المدعي العام الفدرالي الألماني يوم الجمعة، أن سوريا يبلغ 26 عاما يشتبه في أنه نفذ هجومين “إسلاميين” بسكين في دويسبورغ أسفر أحدهما عن مقتل شخص، اعتقل نهاية الأسبوع الماضي.وذكرت النيابة العامة الفدرالية في كارلسروه، المكلفة بأكثر القضايا تعقيدا في ألمانيا منها الإرهابية، أنها ستتولى هذا التحقيق المزدوج الذي يستهدف السوري، وفي البداية، […]

ظهرت المقالة التحقيقات جارية..



الاشتباه بسوري نفذ هجوما “إسلاميا” مزدوجا في ألمانيا أولاً على ايرث نيوز.

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