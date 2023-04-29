رغم الهدنة.. ضربات الطيران والمدفعية تهز الخرطوم ومدنا أخرى

2023/04/29 | 03:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شهود إن ضربات بالطائرات والدبابات والمدفعية هزت العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة بحري المجاورة، الجمعة، في انتهاك لتمديد مدته 72 ساعة للهدنة أعلنه الجيش وقوات الدعم السريع المنافسة.

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