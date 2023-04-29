"الديزل الروسي في إسبانيا".. مدريد تحقق وتقارير تشير إلى المغرب

2023/04/29 | 04:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت الحكومة الإسبانية نفسها في مواجهة اتهامات بخرق العقوبات المفروضة على روسيا، بعد أن كشف رئيس شركة محلية أن منتجات النفط الروسي لاتزال تدخل الأراضي الإسبانية، وأحيانا تنقل أيضا إلى باقي الدول الأوروبية، وذلك رغم الحظر الأوروبي على موسكو.

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