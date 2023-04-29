سوريا: إصابة 3 مدنيين جراء

2023/04/29 | 04:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السورية، السبت "إصابة 3 مدنيين، ووقوع أضرار مادية جراء عدوان استهدف نقاطا في محيط مدينة حمص"، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

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