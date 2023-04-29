ولاية مونتانا الأميركية تحظر رعاية تأكيد النوع للقصر المتحولين جنسيا

2023/04/29 | 05:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت مونتانا أحدث ولاية أميركية تحظر أو تقيد الرعاية الطبية التي تحدد جنس الأطفال المتحولين جنسيا، الجمعة، بعدما وقع حاكمها تشريعا أثار احتجاجات من عائلات المتحولين جنسيا.

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