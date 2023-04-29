"حرب سعودية شاملة على المخدرات".. ونيابة المملكة: يعاقب المتردد على مكان معد للتعاطي

2023/04/29 | 06:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات نشرتها النيابة العامة في المملكة العربية السعودية حول المخدرات ليصفها بعض النشطاء بـ"حرب سعودية شاملة على المخدرات".

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