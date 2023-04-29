جريمة تهز مصر.. أم تقتل طفلها وتأكل أجزاء من جثته بعد طهيها

2023/04/29 | 07:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مصر جريمة مروعة هزت الشارع المصري، بعدما قامت أم بذبح طفلها الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، ثم طهت جثته وأكلت أجزاء منها، قبل أن يتم ضبطها وعرضها على النيابة العامة.

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