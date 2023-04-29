تفاعل مع الاحتفالية الشهيرة لكريستيانو رونالدو.. واللاعب يعلّق بعد فوز النصر على الرائد

2023/04/29 | 08:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل مغرّدون على موقع تويتر مع الاحتفالية الشهيرة لكريستيانو رونالدو، بعد تسجيله أحد أهداف النصر أمام الرائد، في مواجهة جمعت الفريقين على أرض ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 24 في مسابقة دوري "روشن" السعودي.

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