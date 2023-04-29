تجاوز الصين.. كيف انفجر عدد سكان الهند؟

2023/04/29 | 08:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظهر أحدث بيانات الأمم المتحدة أن بحلول نهاية، هذا الأسبوع، سيكون لدى الهند عدد أكبر من الناس مقارنة بالصين، مما يمثل تحولا تاريخيا في التركيبة السكانية العالمية.

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