تفاعل مع حضور الشيخ منصور بن زايد نهائي كأس الإمارات.. وتحية متبادلة مع الجماهير تجذب الانتباه

2023/04/29 | 09:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل مغرّدون على موقع تويتر مع حضور الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائب رئيس الدولة في الإمارات، نهائي كأس رئيس الدولة 2023 بين نادي الشارقة ومنافسه العين، أمس الجمعة.

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