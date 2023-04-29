رئيس الجمهورية يتوجه إلى إيران في زيارة رسمية

2023/04/29 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

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غادر رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، السبت، البلاد متوجها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، غادر البلاد متوجها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى".





وأضاف البيان، أن "هذه الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".





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