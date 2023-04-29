2023/04/29 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أغلق خام البصرة على خسارة اسبوعية للأسبوع الثاني تواليا مع انخفاض اسعار النفط عالميا.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 1.07 دولار ليصل الى 75.37 دولارا، إلا أنه سجل خسارة اسبوعية بلغت 1.57 دولارا بما يعادل 2.07%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 1.07 دولار، ليصل الى 78.92 دولارا، إلا أنه سجل ايضا خسارة اسبوعية ايضا بلغت 1.59 دولار أو ما يعادل 1.97%.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خام البصرة يسجل خسارة أسبوعية جديدة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خام البصرة يسجل خسارة أسبوعية جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).