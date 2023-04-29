تعرف على أحد أفضل الهواتف المصفحة لهذا العام

2023/04/29 | 09:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر منذ بداية العام الجاري عدد لا بأس به من الهواتف المتينة المخصصة لمحبي السفر والتجوال، من بينها كان هاتف BV9200 الذي حصل على مواصفات مميزة.ويأتي الهاتف بهيكل متين مصنوع من البلاستيك والمعدن محاط بإطارات من المطاط التي تقيه من الصدمات، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، ووزنه 310 غ.وزود الجهاز بشاشة […]

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