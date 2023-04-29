مفتي مصر: لا يوجد عقوبة بالقرآن أو السنة على شارب الخمر

2023/04/29 | 09:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مفتي مصر، شوقي علام، إنه لا يوجد عقوبة منصوص عليها ضد شارب الخمر في القرآن مضيفا أنه لا يوجد نص قطعي كذلك في سنة النبي محمد.

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