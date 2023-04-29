رئيس الجمهورية يصل إيران على رأس وفد رفيع المستوى

2023/04/29 | 09:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية ترافقه السيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن “عبد اللطيف ترأس خلال زيارته إلى إيران وفد رفيع المستوى ضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، ووزير الموارد المائية عبد عون ذياب، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إضافة إلى عدد من المستشارين وكبار المسؤولين”.

وتابع أن “الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث من المؤمل أن تشهد لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين”.

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