السوداني يعلن فتح طريق مطار بغداد الدولي أمام عجلات المواطنين

2023/04/29 | 09:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، افتتاح طريق مطار بغداد الدولي.

وذكر بيان لمكتهب الإعلامي، أن “السوداني افتتح اليوم، طريق مطار بغداد الدولي، كمرحلة اولى، أمام العجلات الخاصّة بالمواطنين المسافرين، على الرحلات المغادرة”.

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