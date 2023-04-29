الموازنة وقوانين

2023/04/29 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت رئاسة مجلس النواب، السبت، أهمية تشريع قانون الموازنة، فيما أشارت إلى ضرورة المصادقة وإقرار الاتفاقيات التي طلبتها الحكومة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب، أن "رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعها برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي ونائب رئيس المجلس شاخوان عبد الله".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع الخاصة بأعمال المجلس، وأهم القوانين المعروضة في اللجان، والتأكيد على أهمية تشريعها خلال الفترة المقبلة، ومنها قانون الموازنة العامة الاتحادية، وغيرها من القوانين المهمة التي تخص قطاعات عديدة كالاستثمار والاقتصاد والزراعة والأمن والرعاية الاجتماعية، فضلاً عن المصادقة وإقرار الاتفاقيات التي طلبتها الحكومة".

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