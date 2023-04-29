2023/04/29 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، فتح طريق مطار بغداد الدولي.

وذكر مكتب السوداني في بيان مقتضب، أن رئيس الوزراء "يعلن فتح طريق مطار بغداد الدولي، كمرحلة اولى، أمام العجلات الخاصّة بالمواطنين المسافرين، على الرحلات المغادرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يعلن فتح طريق مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يعلن فتح طريق مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).