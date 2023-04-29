أمطار وغبار وانخفاض بالحرارة.. إيضاح مفصّل بالطقس خلال الأيام المقبلة

2023/04/29 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، حالة الطقس المتوقعة في العراق خلال الأيام المقبلة، فيما اشارت الى فرص لتساقط زخات مطر رعدية، وانخفاض بدرجات الحرارة، فضلا عن تصاعد الغبار في بعض المناطق من البلاد.





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