2023/04/29 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، طريق مطار بغداد الدولي أمام مركبات المسافرين.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعلن فتح طريق مطار بغداد الدولي، كمرحلة اولى، أمام العجلات الخاصّة بالمواطنين المسافرين، على الرحلات المغادرة".

وفي وقت سابق وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بفتح طريق مطار بغداد الدولي أمام مرور عجلات المواطنين المسافرين عبر المطار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يفتتح شارع مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يفتتح شارع مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).