وزير الموارد المائية يحذر: خزين المياه لن يكفي والزراعة الصيفية ‘مجازفة’

2023/04/29 | 10:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني جددت وزارة الموارد المائية التأكيد على أنَّ خزين البلاد المائي لن يكفي للعام الحالي، وفيما حذرت من المجازفة بالزراعة الصيفية وإحداث مشكلة خلال الموسم الشتوي المقبل، رجحت تأجيل زراعة محصول الشلب […]

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