الفيدرالي الأمريكي يحذر من انهيار مصرفي محتمل

2023/04/29 | 10:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حث الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم السبت، على تجديد مجموعة من القواعد للبنوك متوسطة الحجم لتجنب المشكلات التي أدت إلى انهيار بنك سيليكون فالي، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.وقال، مايكل […]

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