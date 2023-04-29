بعد سلسلة حوادث.. الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته لمدة 24 ساعة

2023/04/29 | 10:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الجيش الأميركي، الجمعة، منع طائراته من التحليق لمدة 24 ساعة الأسبوع المقبل، باستثناء المهام الأساسية، بعد تحطم أربع مروحيات خلال شهر واحد.

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