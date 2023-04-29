ليكرز إلى نصف نهائي الغربية وكينغز يفرض مباراة سابعة على ووريرز

2023/04/29 | 10:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP قد ليبرون جيمس فريقه ليكرز إلى نصف نهائي المنطقة الغربية لموسم 2023 لوس انجليس (أ ف ب) – حجز لوس أنجليس ليكرز بطاقة نصف نهائي المنطقة الغربية بأسلوب مشوّق الجمعة، بتغلبه بفارق أربعين نقطة على ضيفه ممفيس غريزليز، فيما فرض ساكرامنتو كينغز مباراة سابعة حاسمة على غولدن ستايت ووريرز حامل لقب دوري كرة […]

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