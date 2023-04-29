تطرف رجال الدين وإرهاب الميليشيات الإسلامية

2023/04/29 | 10:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سلام المهندس تطرف رجال الدين هو تصرف يتمثل في اتخاذ مواقف متشددة ومتطرفة في الدين ، وفي بعض الأحيان يؤدي إلى استخدام العنف والإرهاب ، يمكن أن يكون التطرف الديني...أكمل القراءة ←

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