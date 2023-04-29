العراق في صورته الأخيرة

2023/04/29 | 10:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فاروق يوسف مهدت الأحزاب الموالية لإيران لاستيلائها الطويل على الحكم في العراق بتغيير قانون الانتخابات.عن طريق ذلك التغيير لن يُسمح للأحزاب والكيانات السياسية الصغيرة بالمنافسة النزيهة وستكون اللعبة السياسية كلها...أكمل القراءة ←

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