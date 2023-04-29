القنبلة الديمقراطية الأميركية الموقوتة في العراق

2023/04/29 | 10:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إبراهيم الزبيدي آخر أخبار الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، أنه بعد عشرين سنة على خروجه من العراق، ما زال يرى الأسود أبيض، والليل نهارا، وجهنم الحمرا جنة الفردوس.ففي آخر...أكمل القراءة ←

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