شاهد التوتر والقلق لحظة قتل بن لادن.. صور تنشر لأول مرة من داخل البيت الأبيض

2023/04/29 | 10:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة لم يسبق رؤيتها من قبل، تظهر الحدة والدراما خلال الغارة التي قتلت أسامة بن لادن..الرئيس آنذاك أوباما ونائبه بايدن ، في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، توتر واضح على وجهيهما، يضغطان على وزير الدفاع بوب غيتس.إحدى الصور العديدة المنشورة حديثًا من داخل البيت الأبيض، في ذلك اليوم المهم: الأول من أيار (مايو) 2011.

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