بعد الهزيمة بسداسية.. لاعبو توتنهام يعيدون ثمن التذاكر للجماهير

2023/04/29 | 11:07 - المصدر: وكالة نون

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أعلن توتنهام هوتسبير، المنافس في

الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم،،

أن لاعبي الفريق سيعيدون قيمة تذاكر

مباراة انتهت بهزيمة منكرة، 6-1 أمام

نيوكاسل يونايتد، على ملعب سانت جيمس

بارك إلى مشجعي الن

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