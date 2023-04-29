رئيسي يقيم مراسم استقبال رسمية للرئيس العراقي

2023/04/29 | 11:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي

، اليوم السبت مراسم استقبال رسمية

للرئيس العراقي عبداللطيف رشيد في مجمع

سعد آباد الثقافي التاريخي بطهران.

وكان الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد قد

وصل الى طهران صبا

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