بغداد: القبض على عصابة مختصة بسرقة الدراجات النارية

2023/04/29 | 11:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

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