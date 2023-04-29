محافظ الأنبار يستقبل السفيرة الأميركية في الرمادي

2023/04/29 | 11:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، السفيرة الأمريكية إلينا رومانوفسكي لدى العراق في مقر ديوان المحافظة بالرمادي.

وذكر بيان مقتضب عن مكتب المحافظ أن “محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، استقبل السفيرة الأمريكية لدى العراق في مقر ديوان المحافظة بالرمادي”.

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