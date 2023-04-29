درجات الحرارة تتجه للانخفاض في العراق

2023/04/29 | 11:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، أن “غداً الأحد سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في جميع مناطق البلاد”.

وأضاف أن “يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الجنوبية”.

وأشار إلى أن “الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد”.

ولفت إلى أن “الحالة الجوية ليوم الأربعاء القادم في جميع مناطق البلاد، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق”.

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