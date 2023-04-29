دانة غاز تعلن ارتفاع انتاجها في كردستان خلال الربع الأول من 2023

2023/04/29 | 11:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية، عن ارتفاع انتاجها في اقليم كردستان بنسبة 9.5%.وذكرت الشركة في بيان، أن “معدل انتاجها في إقليم كردستان العراق خلال الربع الأول من عام 2023 ارتفع […]

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