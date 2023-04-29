2023/04/29 | 11:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني افادت قيادة شرطة واسط، اليوم السبت ، بالقاء القبض على ثلاثة أشخاص لاعتدائهم على الكوادر الطبية في مستشفى العزيزية. وذكرت القيادة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 3 أشخاص اعتدوا على كوادر طبية في مستشفى العزيزية المركز الخبري الوطني.

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