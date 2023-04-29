الرئيس الإيراني يتحدث عن خط سكة حديد الشلامجة – البصرة

2023/04/29 | 11:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن التبادل الاقتصادي مع الدول العربية ارتفع ما بين 4 إلى 5 أضعاف.

وذكر رئيسي في تصريح صحفي، أنه من الضروري تنشيط الاقتصاد السياحي والزراعي في خوزستان وتابع: "المبادلات الاقتصادية مع الدول العربية زادت من أربع إلى خمسة أضعاف، وأن خوزستان لديها القدرة اللازمة لتطوير التجارة الخارجية مع الدول العربية في الخليج".

وقال: إن خط سكة حديد "شلمجة –البصرة" رغبة طويلة الأمد لأهالي خوزستان والعراق، مما يوفر الأساس لتسهيل الأعمال التجارية، وسيتم الانتهاء من هذا الخط.

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