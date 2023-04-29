الرئيس الإيراني يستقبل رئيس الجمهورية في طهران

2023/04/29 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – طهران

استقبل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، اليوم السبت، نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد في مجمع سعد آباد الثقافي التأريخي في طهران.

وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد قد وصل الى طهران، صباح اليوم السبت، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي.

ويضم الوفد المرافق للرئيس رشيد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، ووزير الموارد المائية عبد عون ذياب، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، فضلا عن عدد من المستشارين وكبار المسؤولين.

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