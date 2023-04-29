2023/04/29 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والإقامة والجوازات في محافظة البصرة، اليوم السبت، وصول عدد من البطاقات الوطنية المطبوعة، وتوزيعها على المواطنين.

وقال مدير الأحوال المدنية والإقامة والجوازات في البصرة العميد حازم اللامي لـ(بغداد اليوم)، إن "توجيهات وزير الداخلية عبد الامير الشمري ومدير عام الأحوال المدنية اللواء رياض الكعبي تقضي بضرورة المضي بتوزيع البطاقات الوطنية المطبوعة على المواطنين"، داعيا "جميع من أكمل معاملته إلى المراجعة لغرض معرفة اكتمال بطاقته او الموعد المقبل لطباعتها".

وأضاف، أن "المديرية وجهت منتسبيها بالدوام لغرض توزيع تلك البطاقات، رغم عطلة السبت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأحوال المدنية في البصرة تعلن توزيع وجبة جديدة من البطاقات الوطنية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأحوال المدنية في البصرة تعلن توزيع وجبة جديدة من البطاقات الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).