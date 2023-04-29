"كمية الوقود كبيرة".. طائرة مسيرة تسبب حريقا في خزان نفط بالقرم

2023/04/29 | 11:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد حاكم سيفاستوبول الذي عينته روسيا، ميخائيل رازفوجاييف، أن النيران اشتعلت، السبت، في خزان وقود في المدينة الساحلية الواقعة في شبه جزيرة القرم في ما يبدو ناجما عن غارة بطائرة مسيرة، وفق رويترز.

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