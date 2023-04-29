2023/04/29 | 11:30 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان المؤسسات والفعاليات الايزيدية حول أحداث الفتنة في سنجار الى الراي العام العراقي والكوردستاني والعالمي نحن الموقعون ادناه ممثلي المؤسسات والفعاليات الايزيدية العاملة في سنجار نتابع بقلق شديد الحملة التخريبية الشعواء وخطابات الكراهية الخطيرة المبنية على كذبة وتلفيقات حول ما حصل في سنجار والتي انطلقت منذ يوم امس عبر وسائل التواصل الاجتماعي توحي …

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