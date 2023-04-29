السوداني يكشف عن مشروع لتوسعة مطار بغداد الدولي

2023/04/29 | 11:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، تفاصيل المرحلة الثانية من افتتاح طريق مطار بغداد، فيما أشار الى وضع مشروع تأهيل وتوسعة المطار كواحد من أولويات المشاريع.

وقال السوداني لوكالة الأنباء الرسمية، "اليوم اتخاذ القرار والإشراف على عملية السماح لدخول المواطنين إلى مطار بغداد الدولي"، مبيناً أن "المرحلة الأولى تتضمن دخول المغادرين بعجلاتهم الخاصة إلى داخل المطار والسفر".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن "المرحلة الثانية من افتتاح الطريق السماح للمغادرين وكذلك من يريد أن يستقبل أحد أصدقائه أو أفراد عائلته".

وأضاف، أن "هذا الإجراء ضمن توجهات الحكومة نحو إزالة كل ما يعرقل تقديم الخدمة للمواطن"، مبيناً أن "ذلك هو نوع من الخدمة وهو منح المواطن خيارات التوجه بسيارته الشخصية بدلاً من التكسي، وركنها في الكراج الموجود بالمطار".

وأكد، أن "قطاع الطيران من القطاعات المهمة وأحد واجهات البلد، والخدمة التي تقدم في المطار هي واحدة من أهم الخدمات التي تعكس صورة البلد واستقراره ونوعية الخدمات واهتمام الحكومة والجهات الرسمية بالمواطنين ومنهم المسافرون".

وذكر، أن "قطاع الطيران يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة"، لافتاً إلى "أننا نولي منذ بداية تشكيل الحكومة هذا القطاع اهتماماً على مختلف الأصعدة".

وتابع، أن "مطار بغداد هو واجهة مهمة في العراق، لذلك وضعنا مشروع تأهيل وتوسعة المطار كواحد من أولويات المشاريع التي ننتظر في النصف الثاني المباشرة في التعاقد بعد الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية بإعداد محفظة استثمارية لهذا المطار وعرضه أمام الشركات العالمية المختصة"، موضحاً أنه "من المؤمل اكتمال هذه الإجراءات في النصف الثاني ونبدأ بالتعاقد حتى نشهد عملية حقيقية لإجراء توسعة لهذا المطار المهم كنقطة مهمة في الملاحة الجوية، ونشهد نوعاً من الإدارة وتشغيل المطار من قبل شركات مختصة".

وبين، أن "مؤسسة التمويل الدولية لديها تجارب ناجحة في عدة مطارات بالمنطقة، لذلك كان توجهنا نحو هذه المؤسسة للنهوض بواقع المطار المهم".

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