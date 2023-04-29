التربية: تعيين نحو 350 ألف موظف خلال العام الحالي

2023/04/29 | 11:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التربية، تعيين نحو 350 ألف موظف على الملاك الدائم خلال العام الحالي، ما بين محاضرين وحاملي شهادات عليا.

وقال الوكيل الإداري للوزارة فلاح القيسي، إن "الوزارة أصدرت أوامر وزارية لنحو 350 ألف موظف من المشمولين بالتعيينات من المحاضرين وحاملي الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) خلال العام الحالي".

وأضاف، أن "الوزارة عازمة على استثمار هؤلاء المعينين للنهوض بالعملية التربوية من خلال الاستفادة من تخصصاتهم العلمية والإنسانية"، بحسب الصحيفة الرسمية.

وأشار إلى "توزيع هذه الدرجات بحسب التخصصات بين المديريات وديوان الوزارة، وبالتالي ممارسة كل منهم تخصصه في المكان المناسب".

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